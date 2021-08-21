На сумской границе продолжают рыть противотранспортный ров

Учитывая сегодняшние вызовы безопасности на государственной границе, продолжаются меры по его укреплению. Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание.
На участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях, прокапывает ров и насыпает вал, что является дополнительными препятствиями.
18 октября на Сумщине в рамках операции «Граница-2021» экипаж самолета Харьковской отдельной авиационной эскадрильи обнаружил нарушителей пограничного режима....
С целью защиты национальной безопасности на государственной границе Украины, реализации государственного принуждения в отношении правонарушителей произошла смена ширины пограничной полосы....
Чтобы предотвращать правонарушения на госгранице, в Сумской области начато проведение совместной пограничной операции «Граница-2021», которая продлится до конца октября этого...
5-й пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области....
5-й пограничный отряд, на Сумщине, продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области....