На сумской границе продолжают рыть противотранспортный ров Продолжаются мероприятия по укреплению границы на угрожающих направлениях.

Учитывая сегодняшние вызовы безопасности на государственной границе, продолжаются меры по его укреплению. Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание.

На участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях, прокапывает ров и насыпает вал, что является дополнительными препятствиями.