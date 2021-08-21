Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46354

На сумской границе продолжают рыть противотранспортный ров

Продолжаются мероприятия по укреплению границы на угрожающих направлениях.

Учитывая сегодняшние вызовы безопасности на государственной границе, продолжаются меры по его укреплению. Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание.

На участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях, прокапывает ров и насыпает вал, что является дополнительными препятствиями.

Общество Граница
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине заметили нарушителей пограничного режима с воздуха
19.10.2021 14:51

На Сумщине заметили нарушителей пограничного режима с воздуха

18 октября на Сумщине в рамках операции «Граница-2021» экипаж самолета Харьковской отдельной авиационной эскадрильи обнаружил нарушителей пограничного режима....

На Сумщине изменена ширина приграничной полосы
12.10.2021 18:24

На Сумщине изменена ширина приграничной полосы

С целью защиты национальной безопасности на государственной границе Украины, реализации государственного принуждения в отношении правонарушителей произошла смена ширины пограничной полосы....

На Сумщине началась совместная пограничная операция «Граница-2021»
15.09.2021 15:54

На Сумщине началась совместная пограничная операция «Граница-2021»

Чтобы предотвращать правонарушения на госгранице, в Сумской области начато проведение совместной пограничной операции «Граница-2021», которая продлится до конца октября этого...

К инженерному обустройству госграницы на Сумщине присоединились техника Вооруженных Сил
15.09.2021 13:57

К инженерному обустройству госграницы на Сумщине присоединились техника Вооруженных Сил

5-й пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области....

Сумские пограничники начали укрепление границы
21.08.2021 12:49

Сумские пограничники начали укрепление границы

5-й пограничный отряд, на Сумщине, продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 122 человек
Сегодня 09:04
На Сумщину з зони ООС повернулися захисники України
Сегодня 16:14
На сумской границе продолжают рыть противотранспортный ров
Сегодня 15:46
В Сумах развернули 26 пунктов обогрева
Сегодня 15:37
На Сумщине поставщик газа вернет 230 тыс. грн отделу образования
Сегодня 15:05
Доверие украинцев к Юрию Бойко и ОП-ЗЖ растёт: данные соцопроса
Сегодня 14:17
На Сумщине задержали двух вымогателей
Сегодня 14:15
За підтримки ЄС сім громад Сумської області розроблять стратегії, спрямовані на забезпечення якісних та доступних послуг навіть у кризовий час
Сегодня 13:59
Сумчане самостоятельно задержали мужчину, который похитил сумку
Сегодня 13:56
Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку
Сегодня 13:50
Сумські рятувальники продовжують профілактичну роботу з підростаючим поколінням
Сегодня 13:21
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки
Сегодня 12:45
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.