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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:37145

В Сумах развернули 26 пунктов обогрева

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует сумчан и гостей города о местоположениях стационарных пунктов обогрева.

В связи с понижением температуры воздуха и с целью предупреждения переохлаждения населения, на территории Сумской городской ТГ начали свою работу пункты обогрева.

Ознакомиться со списком мест можно по этой ссылке.

Общество Пункт обогрева
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