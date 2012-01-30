В Сумах развернули 26 пунктов обогрева

В связи с понижением температуры воздуха и с целью предупреждения переохлаждения населения, на территории Сумской городской ТГ начали свою работу пункты обогрева.
Ознакомиться со списком мест можно по этой ссылке.
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