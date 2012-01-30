В Сумах развернули 26 пунктов обогрева Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует сумчан и гостей города о местоположениях стационарных пунктов обогрева.

В связи с понижением температуры воздуха и с целью предупреждения переохлаждения населения, на территории Сумской городской ТГ начали свою работу пункты обогрева.

Ознакомиться со списком мест можно по этой ссылке.