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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03507

Полиция Сумщины запустила интерактивную онлайн-карту полицейских станций в территориальных громадах

С помощью онлайн-карты граждане смогут быстро найти местонахождение полицейской станции в любом уголке области и обратиться за помощью к полицейским.

Пользоваться картой можно как с помощью смартфона, так и компьютера. Регистрация для этого не требуется. Онлайн-карта будет постоянно обновляться и пополняться информацией.

Полицейские станции в территориальных громадах области всегда открыты для общения, консультаций и правовой помощи. Наша главная цель – чтобы полиция стала еще ближе к гражданам.

Интерактивная карта доступна по QR-коду и ссылке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Полицейская станция
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