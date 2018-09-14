Полиция Сумщины запустила интерактивную онлайн-карту полицейских станций в территориальных громадах С помощью онлайн-карты граждане смогут быстро найти местонахождение полицейской станции в любом уголке области и обратиться за помощью к полицейским.

Пользоваться картой можно как с помощью смартфона, так и компьютера. Регистрация для этого не требуется. Онлайн-карта будет постоянно обновляться и пополняться информацией.

Полицейские станции в территориальных громадах области всегда открыты для общения, консультаций и правовой помощи. Наша главная цель – чтобы полиция стала еще ближе к гражданам.

Интерактивная карта доступна по QR-коду и ссылке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.