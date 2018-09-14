Полиция Сумщины запустила интерактивную онлайн-карту полицейских станций в территориальных громадах

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Полицейские станции в территориальных громадах области всегда открыты для общения, консультаций и правовой помощи. Наша главная цель – чтобы полиция стала еще ближе к гражданам.
Интерактивная карта доступна по QR-коду и ссылке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, 21 декабря, в селе Подлесневка Сумского района прошло открытие полицейской станции....
18 июня в селе Казацкое, расположенного на территории Бочечковской территориальной громады Конотопского района, торжественно открыли полицейскую станцию....
Она будет работать в с. Хоружевка Недригайловского района и будет обслуживать более 2500 человек и 17 населенных пунктов....