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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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138 камер на 5 тысяч человек: на Конотопщине открыли первую полицейскую станцию

18 июня в селе Казацкое, расположенного на территории Бочечковской территориальной громады Конотопского района, торжественно открыли полицейскую станцию.

«Это уже седьмая полицейская станция на территории Сумской области, и первая на Конотопщине, - рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Худенко. - Очень приятно, что руководители территориальных громад отзываются и помогают в создании таких полицейских станций. Ведь постоянное присутствие участкового офицера полиции на территории, которую он обслуживает, не только улучшает криминогенную ситуацию на вверенном участке, но и поднимает авторитет и доверие населения к полиции».

Участковым офицером полиции на данной территории является капитан полиции Богдан Гайдин, который уже 12 лет работает в полиции. Он доволен, что получил сегодня, как раз накануне дня участковых офицеров полиции, такой подарок.

«Здесь есть все, что нужно для работы, - говорит Богдан Гайдин. - Светлый кабинет с современным компьютером, мониторы, на которых я и мои коллеги смогут следить за обстановкой в населенных пунктах. Сюда передается информация с камер видеонаблюдения, есть комната отдыха, небольшая кухня, санузел с душевой кабиной. Участок мой большой по площади, а проживают в селах, которые я сейчас обслуживаю, более 5 тысяч человек».

«Открытие полицейской станции - первый и чрезвычайно важный шаг во внедрении проекта «Полицейский офицер громады» на территории Бочечковской сельской территориальной громады, - говорит Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Это залог открытости и доступности полицейских услуг для каждого местного жителя, ведь полицейский, который обслуживает данную территорию, хорошо знает ее жителей, понимает их потребности и вовремя приходит туда, где нуждаются в его помощи профессиональными действиями, решениями, добрым советом или поддержкой. Поэтому, создание такой станции облегчит людям доступ к полицейским услуг, а также будет способствовать улучшению ситуации безопасности на указанной территории обслуживания».

Также руководитель Конотопской полиции отметил, что по инициативе полиции и при полном понимания, поддержки и содействии директора агрофирмы «Казацкая» Виктора Гали, на территории громады установлено 138 камер видеонаблюдения, которые помогут участковому офицеру полиции в профилактике и предотвращению преступности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Полицейская станция
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