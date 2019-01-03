В Сумах поставили фигурки детей возле переходов для ограничения скорости движения авто Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Александр Зименко.

«По моей инициативе на территории вверенного мне округа (район ул. Г. Кондратьева) установлены первые в Сумах скульптуры-макеты, напоминающие ребенка, переходящего дорогу в ярких тонах одежды.

Пластиковые манекены разместили сегодня у пешеходных переходов рядом со школами и детскими площадками. Такие меры призваны привлечь водителей и напомнить о потенциальной опасности», - написал он.

Особенно радуют троутары, на которых устанавлены манекены...

Идея старая и не эффективная

Стоит отметить, что эта идея сама по себе не нова - фигуры полицейских в полный рост, муляжи патрульных автомобилей и камер видеонаблюдения - чего только не придумывали и не изготавливали в натуральную величину, чтобы снизить количество аварий на дорогах в Европе. Но эффективность была сомнительна.

Чем дольше стоит манекен на одном месте, тем больше водители привыкают к нему и просто перестают останавливаться, становятся менее внимательными. А некоторые даже пытались быстрее проскочить этот участок, подвергая опасности детей на переходах. К тому же, из-за этой огромной куклы не видно настоящего школьника.

Бывали случаи, когда водители портили и воровали манекены. Например: водитель остановился пропустить "ребенка" на переходе, стоял, ждал. И когда понял что мальчик картонный - разозлился, вышел из машины и растрощил фигуру.

"А если транспортный поток интенсивный, то в таких условиях резкое торможение перед пешеходным переходом из-за увиденного манекена может стать причиной ДТП", - говорят водители.