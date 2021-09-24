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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54187

Сумские водителям не нравится, что пешеходы ходят по переходу

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Убрать пешеходный переход на улице Ильинской».

«Нерегулируемый пешеходный переход на улице Ильинская (возле магазина Vodafone), создает массу неудобств водителям из-за того, что там постоянно идут люди, постоянно пробки, часто случаются аварии. Убрав данный пешеходный переход, значительно снизится аварийность участка и разгрузится транспортный поток», - пишет автор петиции.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 7 человек из 250-ти необходимых.

До конца сбора подписей осталось 37 дней.

Общество Петиция Пешеходные переходы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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