Сумские водителям не нравится, что пешеходы ходят по переходу На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Убрать пешеходный переход на улице Ильинской».

«Нерегулируемый пешеходный переход на улице Ильинская (возле магазина Vodafone), создает массу неудобств водителям из-за того, что там постоянно идут люди, постоянно пробки, часто случаются аварии. Убрав данный пешеходный переход, значительно снизится аварийность участка и разгрузится транспортный поток», - пишет автор петиции.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 7 человек из 250-ти необходимых.

До конца сбора подписей осталось 37 дней.