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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумы приблизились к выходу из «красной» зоны

По информации управления здравоохранения, по показателям заболеваемости COVID-19 Сумы приблизились к выходу из «красной» зоны.

Во время еженедельного аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что в течение недели количество первичных больных в Сумах уменьшилось на 13%, активных – на 27%.

Всего за последние семь дней заболели 546 сумчан, умер 21 больной, выздоровели 1164 человека.

Из общего числа больных с COVID-19 (1732 человек) на стационарном лечении находятся 232 человека.

Общество Карантин Красная зона
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