Сумы приблизились к выходу из «красной» зоны По информации управления здравоохранения, по показателям заболеваемости COVID-19 Сумы приблизились к выходу из «красной» зоны.

Во время еженедельного аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что в течение недели количество первичных больных в Сумах уменьшилось на 13%, активных – на 27%.

Всего за последние семь дней заболели 546 сумчан, умер 21 больной, выздоровели 1164 человека.

Из общего числа больных с COVID-19 (1732 человек) на стационарном лечении находятся 232 человека.