Сумы приблизились к выходу из «красной» зоны

Во время еженедельного аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко сообщила, что в течение недели количество первичных больных в Сумах уменьшилось на 13%, активных – на 27%.
Всего за последние семь дней заболели 546 сумчан, умер 21 больной, выздоровели 1164 человека.
Из общего числа больных с COVID-19 (1732 человек) на стационарном лечении находятся 232 человека.
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