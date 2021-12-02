На Сумщине дали 5 лет рецидивисту за мошенничество, угон и кражи К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который продал чужой дом, завладел мопедом и обворовывал стариков в больнице.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего конотопчанина, который продал чужой дом, завладел мопедом и обворовывал стариков в больнице.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что ранее 4 раза судимый мужчина сообщил знакомому, что хочет продать свой жилой дом в одном из сел Конотопского района. Договорившись о цене, потерпевший передал обвиняемому 6 тысяч гривен. Лишь потом узнал, что указанный дом принадлежит совсем другому человеку.

Также доказана причастность обвиняемого к незаконному завладению мопедом. В сентябре 2021 года он похитил его в одном из частных домов г. Конотоп. Вместе с тем обвиняемый отвечал в суде за кражи. Он под видом посетителя приходил в больницу, где проникал в палаты и похищал ценные вещи пациентов преимущественно пожилого возраста. Добычей вора были сумки, кошельки, банковские карты, документы, смартфоны и т.д. Таким образом, он успел обворовать 5 человек, пока его не задержали сотрудники полиции.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185, ч.2 ст. 185, ч. 3 статьи 357 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.