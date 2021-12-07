В Сумах столкнулись грузовик и легковушка

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
У Алтыновки Конотопского района перевернулся прицеп с туалетной бумагой....
В результате дорожно-транспортного происшествия у села Реутинцы, что на Кролеветчине, пешеход погиб на месте происшествия....
В результате ДТП на автодороге Н 12 Сумы — Полтава травмированы два человека....
Роменские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пенсионер попал под колеса легковушки....
Более чем на час было заблокировано движение автотранспорта посреди железнодорожного моста в Тростянце на автодороге Н-12 Сумы-Полтава из-за ужасного ДТП....