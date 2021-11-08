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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50308

Отдел транспорта предоставил расписание 51-й маршрутки

По обращению представителя движения урбанистов Владимира Ведмедева отдел транспорта предоставил график движения 51-го автобуса "Песчаное-Прокофьева" по рабочим дням и проводит обновление графиков частных перевозчиков.

В своем обращении Владимир Ведмедев отметил, что по данному маршруту периодически приходится ожидать автобуса от 40 минут и более, что неприемлемо при отсутствии публично-доступного графика движения и предложил разместить этот график на сайте Сумского горсовета, а также по остановкам следования и проверить, все ли транспортные средства на этом маршруте были заведены в систему gps-мониторинга.

Начальник отдела транспорта Сергей Яковенко сообщил, что 24 ноября 2021 года во время проведения проверки работы городского пассажирского транспорта нарушений расписания движения установлено не было. Что касается размещения действующих расписаний движения на сайте Сумского горсовета, то расписания движения сейчас обновляются, что обусловлено большим объемом расписаний, карантинными ограничениями и отказом перевозчиков от обслуживания некоторых маршрутов. В дальнейшем расписания будут размещены на сайте в свободном доступе. Размещение расписаний движения на остановках общественного транспорта возможно при техническом оснащении остановок и установке информационных стендов. Средства GPS-навигации установлены во всех автобусах маршрута № 51. В настоящее время одно устройство вышло из строя и находится в сервисном центре.

Напомним, что стоимость проезда по маршруту "Песчаное-Прокофьева" является самой большой среди всего городского пассажирского транспорта в Сумах и составляет 13 гривен.

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Общество Маршрутки
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