Невозможное возможно! Украинские звезды и клиенты сети «АТБ» помогли собрать для помощи онкобольным детям почти 30 млн гривен Второй год подряд торговая сеть «АТБ-Маркет», являющаяся крупнейшей в стране по многим показателям, объединяет миллионы украинцев вокруг социальной проблемы, для решения которой жизненно необходима поддержка патриотичного бизнеса.

Речь идет о помощи онкобольным детям. Каждый год более тысячи украинских семей узнают, что их ребёнку предстоит тяжёлая борьба за жизнь. Да, современная медицина способна творить чудеса. В развитых странах Евросоюза более 80% малышей с диагнозом «рак» выходят из этой битвы победителями. К сожалению, в украинских реалиях о таких показателях пока можно только мечтать, поскольку эффективность лечения онкозаболеваний требует не только таланта медиков, но и современного медоборудования, а также дорогостоящих препаратов. Для многих украинских родителей такие суммы являются неподъемными, равно как и отечественная медицинская система не всегда имеет ресурсы для настолько серьёзных процессов лечения и реабилитации. Но надежда есть – и она реальна!

Как часто происходит в таких непростых ситуациях, свою роль – как финансовую, так и объединяющую – играет патриотичный бизнес. В конце осени текущего года прошел уже второй сезон беспрецедентной по масштабу и социальной значимости акции от Всеукраинского благотворительного фонда «АТБ», торговой компании «АТБ-Маркет» и фонда «Таблеточки» — «Мене це стосується. А тебе?».

В рамках проекта, который проходил на базе почти 1300 супермаркетов «АТБ» во всех 24 областях страны, для помощи онкобольным детям всего за четыре недели удалось собрать впечатляющую сумму – 29,5 миллиона гривен. Для сравнения: это почти в три раза превышает результаты аналогичного благотворительного проекта, реализованного год назад. И это еще не все. В корпорации приняли важное решение немного продлить данный проект.

«Мы продлили продажу специальных благотворительных товаров и планируем собрать в результате более 30 миллионов гривен. Собранные средства будут направлены на срочные потребности онкобольных детей и инфраструктурные изменения в региональных онкоцентрах. Это средства, которые подарят детям с онкозаболеваниями шанс на качественное лечение и выздоровление.

Мы благодарны всем, кто стал частью этой невероятной истории… Отдельная благодарность всей команде благотворительного фонда «Таблеточки». Каждому сотруднику 1293 магазинов нашей сети и всему офисному персоналу «АТБ-Маркет»! Каждому нашему покупателю, который приобретал специальные благотворительные товары и товары партнеров, отмеченные специальными ценниками! Спасибо вам всем!

Только системно занимаясь благотворительностью, ставя максимальные цели, формируя широкую команду единомышленников, можно достигать невероятных результатов и реализовывать самые амбициозные проекты!» — написал на своей странице в Facebook Борис Марков, глава Совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ».

Этой осенью принять участие в акции и увеличить шансы малышей на выздоровление имел возможность каждый украинец. По состоянию на данное время число постоянных клиентов торговой сети «АТБ-Маркет» превышает четыре миллиона человек. По статистике, около 97% граждан Украины хотя бы раз посещали комфортные инновационные дискаунтеры «АТБ».

Для участия в акции нужно было в течение месяца приобрести за символичную сумму благотворительные товары (конфеты, шоколадки, влажные салфетки и т.п.). Также в акции принимали участие товары, предоставленные партнерами проекта, среди которых такие известные бренды, как Pepsi, Lay’s, Yarych, «Водный мир», Roshen, SPLAT, «Крещатик», «Каштан», MacCoffee, Jacobs, «Щедрый Дар», Huggies, «Малятко», Start!, Henkel, P&G, «Суши повар», Hokkaido club, Izobiliti, «Хрус team», Levada, Kotex, «Фрекен Бок», КОМО, Nivea, «Машенька», Milka, «Бон Буассон», Carte Nоire.

Также партнерами благотворительной акции стали другие представители украинского бизнеса — рекламное агентство «Leo Burnett Ukraine», видеопродакшн полного цикла «Contrabas video production», медиаагентство «OMD Media Group», агентство FFFACE.ME, агентство по работе с инфлюенсерами «WhyNot? Enot».

«Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ» вместе с крупнейшей сетью супермаркетов Украины «АТБ-Маркет» дали возможность миллионам украинцев приобщиться к благотворительности и подарить детям с онкозаболеваниями шанс на качественное лечение и выздоровление. Мы благодарны каждому, кто стал частью этой невероятной истории: команде «АТБ», брендам-партнерам, агентствам, звездам и их командам, каждому украинцу, покупавшему хорошие товары... Благодаря таким масштабным благотворительным проектам и участию каждого из нас становятся возможны системные изменения, улучшающие статистику излечения от рака в детском возрасте», — рассказала директор по стратегическим партнерствам фонда «Таблеточки» Светлана Пугач.

Напомним, что БФ «Таблеточки» работает в четырех основных направлениях: адресная помощь украинским семьям, системная помощь детским онкологическим отделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медперсонала. С момента основания Фонда (в 2011 году) адресную помощь получили более 5000 украинских семей. Сегодня под опекой «Таблеточек» находятся 500 украинских детей и 21 онкологическое отделение по всей Украине.

Стоит также сказать, что нынешний благотворительный проект стал рекордным и по количеству приобщённых украинских звезд. Как указано в релизе компании, активное участие в реализации благотворительной инициативы приняли Олег Винник, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Анна Тринчер, Богдан Шелудяк, Эктор Хименес-Браво, Jerry Heil, Оля Полякова, Анна Буткевич, Владимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA.

Причем, звезды приобщились к проекту, искренне желая помочь и не требуя гонораров. Также благотворительную акцию «АТБ» поддержали 28 украинских спортсменов и блогеров, среди которых Александр Усик и Элина Свитолина.

«Это не первая благотворительная акция, которую реализует наш фонд. Но в этом году именно эта – особенная и ответственная. И по масштабу ее проведения, и по приобщению к ней большого количества украинских звезд, а главное, по крайне важной миссии – помощи онкобольным детям, нуждающимся в срочном лечении. Мы искренне благодарны всем нашим партнерам, каждому покупателю, кто не остался в стороне, поддерживал и активно участвовал в реализации нашей совместной с благотворительным фондом «Таблеточки» инициативы. Сегодня мы все увидели, что помогать – это действительно просто, особенно когда это касается каждого из нас», – подчеркнул директор Всеукраинского благотворительного фонда «АТБ» Сергей Демченко.

Многолетний лидер и драйвер украинской отрасли ритейла корпорация «АТБ» уже неоднократно доказывала, что нет ничего невозможного. Для решения даже самой сложной задачи нужно лишь сплотить миллионы граждан вокруг общей проблемы. Благотворительность в «АТБ» является приоритетным направлением наряду с динамичным развитием флагмана корпорации — розничной сети супермаркетов «АТБ-Маркет».