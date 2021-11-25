Лента

admin
admin
Сегодня 14:39250

Невозможное возможно! Украинские звезды и клиенты сети «АТБ» помогли собрать для помощи онкобольным детям почти 30 млн гривен

Второй год подряд торговая сеть «АТБ-Маркет», являющаяся крупнейшей в стране по многим показателям, объединяет миллионы украинцев вокруг социальной проблемы, для решения которой жизненно необходима поддержка патриотичного бизнеса.

Речь идет о помощи онкобольным детям. Каждый год более тысячи украинских семей узнают, что их ребёнку предстоит тяжёлая борьба за жизнь.  Да, современная медицина способна творить чудеса. В развитых странах Евросоюза более 80% малышей с диагнозом «рак» выходят из этой битвы победителями. К сожалению, в украинских реалиях о таких показателях пока можно только мечтать, поскольку эффективность лечения онкозаболеваний требует не только таланта медиков, но и современного медоборудования, а также дорогостоящих препаратов. Для многих украинских родителей такие суммы являются неподъемными, равно как и отечественная медицинская система не всегда имеет ресурсы для настолько серьёзных процессов лечения и реабилитации. Но надежда есть – и она реальна!

Как часто происходит в таких непростых ситуациях, свою роль – как финансовую, так и объединяющую – играет патриотичный бизнес. В конце осени текущего года прошел уже второй сезон беспрецедентной по масштабу и социальной значимости акции от Всеукраинского благотворительного фонда «АТБ», торговой компании «АТБ-Маркет» и фонда «Таблеточки» —  «Мене це стосується. А тебе?».

В рамках проекта, который проходил на базе почти 1300 супермаркетов «АТБ» во всех 24 областях страны, для помощи онкобольным детям всего за четыре недели удалось собрать впечатляющую сумму – 29,5 миллиона гривен. Для сравнения: это почти в три раза превышает результаты аналогичного благотворительного проекта, реализованного год назад. И это еще не все. В корпорации приняли важное решение немного продлить данный проект.

«Мы продлили продажу специальных благотворительных товаров и планируем собрать в результате более 30 миллионов гривен.  Собранные средства будут направлены на срочные потребности онкобольных детей и инфраструктурные изменения в региональных онкоцентрах. Это средства, которые подарят детям с онкозаболеваниями шанс на качественное лечение и выздоровление. 

Мы благодарны всем, кто стал частью этой невероятной истории… Отдельная благодарность всей команде благотворительного фонда «Таблеточки». Каждому сотруднику 1293 магазинов нашей сети и всему офисному персоналу «АТБ-Маркет»! Каждому нашему покупателю, который приобретал специальные благотворительные товары и товары партнеров, отмеченные специальными ценниками! Спасибо вам всем!

Только системно занимаясь благотворительностью, ставя максимальные цели, формируя широкую команду единомышленников, можно достигать невероятных результатов и реализовывать самые амбициозные проекты!»  — написал на своей странице в Facebook Борис Марков, глава Совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ».

Этой осенью принять участие в акции и увеличить шансы малышей на выздоровление имел возможность каждый украинец. По состоянию на данное время число постоянных клиентов торговой сети «АТБ-Маркет» превышает четыре миллиона человек. По статистике, около 97% граждан Украины хотя бы раз посещали комфортные инновационные дискаунтеры «АТБ».

Для участия в акции нужно было в течение месяца приобрести за символичную сумму благотворительные товары (конфеты, шоколадки, влажные салфетки и т.п.). Также в акции принимали участие товары, предоставленные партнерами проекта, среди которых такие известные бренды, как Pepsi, Lay’s, Yarych, «Водный мир», Roshen, SPLAT, «Крещатик», «Каштан», MacCoffee, Jacobs, «Щедрый Дар», Huggies, «Малятко», Start!, Henkel, P&G, «Суши повар», Hokkaido club, Izobiliti, «Хрус team», Levada, Kotex, «Фрекен Бок», КОМО, Nivea, «Машенька», Milka, «Бон Буассон», Carte Nоire.

Также партнерами благотворительной акции стали другие представители украинского бизнеса — рекламное агентство «Leo Burnett Ukraine», видеопродакшн полного цикла «Contrabas video production», медиаагентство «OMD Media Group», агентство FFFACE.ME, агентство по работе с инфлюенсерами «WhyNot? Enot».

«Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ» вместе с крупнейшей сетью супермаркетов Украины «АТБ-Маркет» дали возможность миллионам украинцев приобщиться к благотворительности и подарить детям с онкозаболеваниями шанс на качественное лечение и выздоровление. Мы благодарны каждому, кто стал частью этой невероятной истории: команде «АТБ», брендам-партнерам, агентствам, звездам и их командам, каждому украинцу, покупавшему хорошие товары...  Благодаря таким масштабным благотворительным проектам и участию каждого из нас становятся возможны системные изменения, улучшающие статистику излечения от рака в детском возрасте», — рассказала директор по стратегическим партнерствам фонда «Таблеточки» Светлана Пугач.

Напомним, что БФ «Таблеточки» работает в четырех основных направлениях: адресная помощь украинским семьям, системная помощь детским онкологическим отделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медперсонала. С момента основания Фонда (в 2011 году) адресную помощь получили более 5000 украинских семей.  Сегодня под опекой «Таблеточек» находятся 500 украинских детей и 21 онкологическое отделение по всей Украине.

Стоит также сказать, что нынешний благотворительный проект стал рекордным и по количеству приобщённых украинских звезд. Как указано в релизе компании, активное участие в реализации благотворительной инициативы приняли Олег Винник, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Анна Тринчер, Богдан Шелудяк, Эктор Хименес-Браво, Jerry Heil, Оля Полякова, Анна Буткевич, Владимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA.

Причем, звезды приобщились к проекту, искренне желая помочь и не требуя гонораров. Также благотворительную акцию «АТБ» поддержали 28 украинских спортсменов и блогеров, среди которых Александр Усик и Элина Свитолина.

«Это не первая благотворительная акция, которую реализует наш фонд. Но в этом году именно эта – особенная и ответственная. И по масштабу ее проведения, и по приобщению к ней большого количества украинских звезд, а главное, по крайне важной миссии – помощи онкобольным детям, нуждающимся в срочном лечении. Мы искренне благодарны всем нашим партнерам, каждому покупателю, кто не остался в стороне, поддерживал и активно участвовал в реализации нашей совместной с благотворительным фондом «Таблеточки» инициативы. Сегодня мы все увидели, что помогать – это действительно просто, особенно когда это касается каждого из нас», – подчеркнул директор Всеукраинского благотворительного фонда «АТБ» Сергей Демченко.

Многолетний лидер и драйвер украинской отрасли ритейла корпорация «АТБ» уже неоднократно доказывала, что нет ничего невозможного. Для решения даже самой сложной задачи нужно лишь сплотить миллионы граждан вокруг общей проблемы. Благотворительность в «АТБ» является приоритетным направлением наряду с динамичным развитием флагмана корпорации — розничной сети супермаркетов «АТБ-Маркет».

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 476 человек
Сегодня 08:35
Невозможное возможно! Украинские звезды и клиенты сети «АТБ» помогли собрать для помощи онкобольным детям почти 30 млн гривен
Сегодня 14:39
Сумские футзалисты проиграли лидеру
Сегодня 14:39
В Сумах общественный транспорт будет брать и стоячих пассажиров
Сегодня 14:27
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 14:15
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня 14:04
В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии за продажу здания Сумского аэропорта
Сегодня 13:44
На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу с РФ
Сегодня 13:20
Мэр Сум назначил нового директора ФК «Сумы»
Сегодня 12:59
«Ураган» без шансов проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Сегодня 12:39
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 11:58
В Ахтырке реставрируют «мужскую гимназию» за 50 млн грн
Сегодня 11:19
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Вчера 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.