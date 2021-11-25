Сумские футзалисты проиграли лидеру Сегодня, 3 декабря, в Сумах прошла игра 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» (9 очков, 8-е место) в манеже СумГУ принимал херсонский «Продэксим» (31 очко, 1-е место).

Гости открыли счет уже на первой минуте, - отличился воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец. Спустя 3 минут счет удвоил Даниель Роза. На 15-й минуте Денис Зеленкевич забил в свои ворота. А в начале второго тайма (23 минута) точку в игре поставил Клаудиньо.

В итоге 0:4 – 9-е поражение сумчан в чемпионате, и они с теми же 9 очками на том же 8-м месте.