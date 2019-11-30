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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:54273

Сумчанки отличились на цирковом фестивале

На выходных в Киеве проходил цирковой фестиваль No Gravity.

Сумские спортсменки, воспитанницы Damovasport studio показали отличные результаты:

1 места: Андреева Анна, Галянт Кира, Дамова Агата (полотна), Заец Даша, Кобзарь Александра, Семененко Ксения, Лобода Влада (кат. В), Матяш Виктория, Молодыка Анна (кат. А), Хамлик Лиза, Шоренко Евгения, Яковенко Амина, Андреева + Кобзарь, Дрот София, Исамухамедова Анастасия;

2 места: Хилько Анастасия (кат.А), Шоренко Александра, Голуб Михалина, Випрыцкая Маша;

3 места: Боженко Анастасия, Дамова Агата (кольцо), Кальченко Анастасия (кат. С), Ильченко Александра.

Подготовили спортсменок тренеры Ю.Дамова, М.Гакаленко, Н. Снежко.

Спорт Воздушная акробатика
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Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
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10.30; 16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
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Кино Кінопалац "Дружба"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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