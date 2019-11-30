Сумчанки отличились на цирковом фестивале

Сумские спортсменки, воспитанницы Damovasport studio показали отличные результаты:
1 места: Андреева Анна, Галянт Кира, Дамова Агата (полотна), Заец Даша, Кобзарь Александра, Семененко Ксения, Лобода Влада (кат. В), Матяш Виктория, Молодыка Анна (кат. А), Хамлик Лиза, Шоренко Евгения, Яковенко Амина, Андреева + Кобзарь, Дрот София, Исамухамедова Анастасия;
2 места: Хилько Анастасия (кат.А), Шоренко Александра, Голуб Михалина, Випрыцкая Маша;
3 места: Боженко Анастасия, Дамова Агата (кольцо), Кальченко Анастасия (кат. С), Ильченко Александра.
Подготовили спортсменок тренеры Ю.Дамова, М.Гакаленко, Н. Снежко.
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