Сумчане отличились на чемпионате по воздушной акробатике

40 спортсменов школы Damovasport studio показали отличные результаты:
1 место - Мартыненко Лиза –Pole art начинающие 7-9, Невальона Кира –Pole sport профи-элит 7-9, Барыло Валерия - Pole sport элит 10-12, Шульженко Валерия –Pole art элит 7-9, Писарева Александра и Голуб Михалина –кольцо дуэт профессионалы, Выприцкая Мария –Pole art элит 7-9, Шоренко Евгения – Pole art элит 13-14, Дерябин Коля –Pole sport профи, Боженко Анастасия –Pole art любители 7-9, Боженко Анастасия –полотна любители 7-9, Бондарева Алина и Бондарева Юлия –Pole art дуэт начинающие 10-12, Рукосуева Виктория –Pole sport профи-элит13-14, Ильченко Александра – кольцо полупрофи 7-9, Грабецкая Валерия –Pole art профи 15-17, Бацман Мария - Pole art начинающие 18+.
2 место - Галянт Кира –кольцо полупрофи 7-9, Яковенко Амина –кольцо элит 7-9, Хамлык Лиза –полотна полупрофи 7-9, Выприцкая Мария –кольцо профи 7-9, Сидорова Вика –Pole art профи –элит 10-12, Ятманова Стефания –Pole sport элит 7-9, Ильченко Александра –Pole sport профи 7-9.
3 место Моисеева Катя – Pole art любители 7-9, Хилько Настя – полотна полупрофи 10-13, Булгакова Каролина – Pole art начинающий 7-9, Писарева Александра – кольцо элит 10-12, Котлярова Полина – Pole art профи 10-12, Рымарчук Арина – кольцо любители 7-9.
Подготовили спортсменок тренеры Дамова Ю., Гакаленко М., Снежко А., хореограф Дайнеко О.
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