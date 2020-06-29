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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на чемпионате по воздушной акробатике

11-12 декабря состоялись соревнования ART DANCE & AERIAL CHAMPIONSHIP в г. Киев.

40 спортсменов школы Damovasport studio показали отличные результаты:

1 место - Мартыненко Лиза –Pole art начинающие 7-9, Невальона Кира –Pole sport профи-элит 7-9,  Барыло Валерия - Pole sport элит 10-12, Шульженко Валерия –Pole art элит 7-9, Писарева Александра и Голуб Михалина –кольцо дуэт профессионалы, Выприцкая Мария –Pole art элит 7-9, Шоренко Евгения – Pole art элит 13-14, Дерябин Коля –Pole sport профи, Боженко Анастасия –Pole art любители 7-9, Боженко Анастасия –полотна любители 7-9, Бондарева Алина и Бондарева Юлия –Pole art дуэт начинающие 10-12, Рукосуева Виктория –Pole sport профи-элит13-14, Ильченко Александра – кольцо полупрофи 7-9, Грабецкая Валерия –Pole art профи 15-17, Бацман Мария - Pole art начинающие 18+.

2 место - Галянт Кира –кольцо полупрофи 7-9, Яковенко Амина –кольцо элит 7-9, Хамлык Лиза –полотна полупрофи 7-9, Выприцкая Мария –кольцо профи 7-9, Сидорова Вика –Pole art профи –элит 10-12, Ятманова Стефания –Pole sport элит 7-9, Ильченко Александра –Pole sport профи 7-9.

3 место Моисеева Катя – Pole art любители 7-9, Хилько Настя – полотна полупрофи 10-13, Булгакова Каролина – Pole art начинающий 7-9, Писарева Александра – кольцо элит 10-12, Котлярова Полина – Pole art профи 10-12, Рымарчук Арина – кольцо любители 7-9.

Подготовили спортсменок тренеры Дамова Ю., Гакаленко М., Снежко А., хореограф Дайнеко О.

Спорт Воздушная акробатика
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Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
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Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
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Концерты Сумська обласна філармонія
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10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
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Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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