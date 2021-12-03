На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 476 человек

По состоянию на 3 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2605 летальных исходов, за минувшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 6).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 115 026 человек, из них за минувшие сутки – 923 (Конотопский р-н – 77, Ахтырский р-н – 227, Роменский р-н – 62, Сумской р-н – 449, Шосткинский р -н – 108).
COVID-19 подтвердили у 371 человека (Конотопский р-н – 49, Ахтырский р-н – 61, Роменский р-н – 56, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
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