На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 476 человек COVID-19 подтвердили у 476 человек (Конотопский р-н – 80, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 56, Сумской р-н – 196, Шосткинский р-н – 103).

По состоянию на 3 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 126 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2605 летальных исходов, за минувшие сутки – 19 (Конотопский р-н – 4, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 115 026 человек, из них за минувшие сутки – 923 (Конотопский р-н – 77, Ахтырский р-н – 227, Роменский р-н – 62, Сумской р-н – 449, Шосткинский р -н – 108).