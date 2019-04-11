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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах не работает светофор на перекрестке ул. Харьковская и ул. Героев Сумщины

Утром 8 декабря в КП «Дорремстрой» поступило сообщение о не работающем светофорном объекте на одном из самых больших перекрестков в центральной части Сум – ул. Харьковская и ул. Героев Сумщины.

Бригада ремонтно-строительного участка предприятия немедленно выехала на место. В ходе обследования было установлено, что сам светофорный объект не имеет повреждений и не требует ремонта, а отключение произошло из-за отсутствия электропитания. Вероятная причина – повреждение кабеля, сообщает сайт предприятия.

Специалисты КП «Дорремстрой» проводят обследование линий электропитания, чтобы установить место повреждения, после чего будет выполнен ремонт.

Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения! Ведь даже при работающих светофорах на этом перекрестке происходит много ДТП.

Общество Светофор
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