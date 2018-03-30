Wellboy з Сумщини побив рекорд українського YouTube Вперше за всю історію музичний кліп за добу потрапив на #1 позицію музичних трендів YouTube.

22 жовтня відбулася прем’єра другого кліпу виконавця Wellboy, який нещодавно став відомий завдяки хіту літа “Гуси”. Другий кліп артиста “Вишні” за першу добу потрапив на #1 позицію музичних трендів YouTube, а на другу – зібрав 1 000 000 переглядів та піднявся на #3 сходинку головних трендів YouTube, пише mega-music.pro.

Окрім лідируючої позиції на YouTube, пісня неймовірно швидко піднімається на вершину Apple Music Ukraine. Стартувавши з 190 позиції за добу вона досягла 45-го місця в Apple Music Ukraine, а сьогодні (25/10) входить до топ 30 Apple Music Ukraine. Що ж, для хлопця з охтирщини все тільки починається!