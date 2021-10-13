На Сумщине пожарные ликвидировали пожар, устроенный детьми (видео) 26 октября в 17:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Центральная в с. Курманы на Недригайловщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым и пламя на территории частного домовладения. На место происшествия был направлен очередной караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия огнем была охвачена кровля сенника на площади до 20 кв. м, стенки на площади до 50 кв. м и до 3 тонн сена. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на 2 рядом расположенных жилых дома, 2 хозяйственные постройки и летнюю кухню. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от природного водоема, расположенного на расстоянии 1,5 км от очага горения.

В 18:10 возгорание локализовали, а в 18:57 – израсходовав на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены две единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, дети хозяев, без присмотра играли во дворе. В руки ребенка попали спички, игры с которыми привели к возгоранию сена.

Спасатели еще раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте малышам опасность и последствия игры с огнем. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих! Просим Вас ответственно относиться к своей жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения “101”, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.