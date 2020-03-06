В Сумской мэрии хотят ликвидировать Центр досуга молодежи

В проекте решения говорится, что для «... развития сети современных центров для молодежи на территории Сумской городской территориальной громады...» будет создано два центра. Однако, как заявляют в нынешнем ЦДМ, это не соответствует действительности, так как фактически останется работать один МЦ, а другой центр будет подчиняться отделу культуры Сумского городского совета, но по его положению и направлению работы это точно не будет молодежный центр, что делает невозможным создание сети молодежных центров, о которой говорится в проект решения.
Напомним: здание МЦ «Романтика» было передано на баланс Сумского городского центра досуга молодежи для сопровождения реконструкции, запуска и отладки работы.
«И мы прекрасно понимали, что его снятия с нашего баланса - вопрос времени. Но есть 2 вопроса:
- если кому-то так нужно это помещение, зачем уничтожать Центр, который выполняет свои функции, к работе которого не было никаких замечаний, который по всей Украине знают, как один из самых активных и опытных и которому в следующем году будет 15 лет?
- в чем проблема создать отдельное КЗ и передать здание МЦ «Романтика» ему на баланс, а ЦДМу оставить название, функции, направления работы и дать возможность и дальше внедрять молодежную политику на территории громады?
На сегодняшний день мы можем утверждать, что, скорее всего, создание «Центра культуры и досуга» лишь для отвода глаз от реальных проблем.
Центру досуга молодежи не продлевают договор аренды помещения по адресу: ул. Леваневского, д. 26, а взамен предлагают помещения абсолютно без ремонта и где не созданы надлежащие условия для работы и реализации молодежных проектов и инициатив. Между непродлением договора аренды и ликвидацией центра пройдет 5 дней, что может свидетельствовать о том, что новообразованный центр останется вообще без собственного помещения.
Команда Центра просит общественных активистов, представителей общественных организаций и всех неравнодушных к молодежной политики в городе Сумы, обратиться к депутатам Сумского городского совета с просьбой снять данный вопрос с повестки дня, или в случае вынесения его на сессии - не голосовать», - говорится в сообщении ЦДМ в Фейсбуке.
Что интересно, проект решения о ликвидации ЦДМ внес депутат горсовета Владимир Чепик от «ЕС».
Міський центр дозвілля молоді за три тижні розпочинає сезон байдаркових сплавів....
Якщо хочеш активно вийти з карантинної сплячки та не боїшся намочити ніжки – Центр дозвілля молоді запрошує тебе на "Байд...
Городской центр досуга молодежи во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о недопущения заноса и...
Сумський міський центр дозвілля молоді запрошує сумську молодь у подорож на Мармароси....
Не знаєш де провести суботу, 21 березня?...