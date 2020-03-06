В Сумской мэрии хотят ликвидировать Центр досуга молодежи На сессию Сумского городского совета, которая состоится 27 октября, выносится вопрос «О прекращении деятельности коммунального учреждения «Сумской городской центр досуга молодежи» Сумского городского совета путем деления на коммунальное учреждение Сумского городского совета «Центр культуры и досуга» и коммунальное учреждение «Молодежный центр «Романтика» Сумского городского совета».

В проекте решения говорится, что для «... развития сети современных центров для молодежи на территории Сумской городской территориальной громады...» будет создано два центра. Однако, как заявляют в нынешнем ЦДМ, это не соответствует действительности, так как фактически останется работать один МЦ, а другой центр будет подчиняться отделу культуры Сумского городского совета, но по его положению и направлению работы это точно не будет молодежный центр, что делает невозможным создание сети молодежных центров, о которой говорится в проект решения.

Напомним: здание МЦ «Романтика» было передано на баланс Сумского городского центра досуга молодежи для сопровождения реконструкции, запуска и отладки работы.

«И мы прекрасно понимали, что его снятия с нашего баланса - вопрос времени. Но есть 2 вопроса:

- если кому-то так нужно это помещение, зачем уничтожать Центр, который выполняет свои функции, к работе которого не было никаких замечаний, который по всей Украине знают, как один из самых активных и опытных и которому в следующем году будет 15 лет?

- в чем проблема создать отдельное КЗ и передать здание МЦ «Романтика» ему на баланс, а ЦДМу оставить название, функции, направления работы и дать возможность и дальше внедрять молодежную политику на территории громады?

На сегодняшний день мы можем утверждать, что, скорее всего, создание «Центра культуры и досуга» лишь для отвода глаз от реальных проблем.

Центру досуга молодежи не продлевают договор аренды помещения по адресу: ул. Леваневского, д. 26, а взамен предлагают помещения абсолютно без ремонта и где не созданы надлежащие условия для работы и реализации молодежных проектов и инициатив. Между непродлением договора аренды и ликвидацией центра пройдет 5 дней, что может свидетельствовать о том, что новообразованный центр останется вообще без собственного помещения.

Команда Центра просит общественных активистов, представителей общественных организаций и всех неравнодушных к молодежной политики в городе Сумы, обратиться к депутатам Сумского городского совета с просьбой снять данный вопрос с повестки дня, или в случае вынесения его на сессии - не голосовать», - говорится в сообщении ЦДМ в Фейсбуке.

Что интересно, проект решения о ликвидации ЦДМ внес депутат горсовета Владимир Чепик от «ЕС».