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Велике будівництво на Сумщині: у Шостинському районі завершено капітальне відновлення мосту

Ще один небезпечний дорожній об’єкт у Сумській області зазнав значних перевтілень.

Проінспектував завершений капітальний ремонт мостового переходу на км 147+475 автомобільної дороги державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

«Проінспектував хід дорожніх робіт на Шосткинщині. Тут закінчили ремонт мосту через річку Клевінь (міст був аварійний і міг впасти у будь-яку мить)», – прокоментував Дмитро Живицький місцевим засобам масової інформації.

За його словами, на капітальний ремонт мостового переходу два роки витратили 70,5 млн грн.

«Завдяки програмі «Велике будівництво» Володимира Зеленського нам вдалося відновити цей мостовий перехід. І тепер ми маємо ще один об’єкт європейського зразка», – наголосив Дмитро Живицький. 

Довідково. Довжина мостового переходу на автодорозі Р-65 КПП «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка» становить 68,46 п.м. У 2020 році розпочаті будівельно-монтажні роботи, здійснено ремонт половини мосту, виконано робіт на 20,8 млн грн. У 2021 році завершили ремонт цього мосту.

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