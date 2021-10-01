10000 рос. рублей взятки предлагал россиянин сумскому пограничнику, чтобы попасть в Украину А перед тем россиянин на контроль предъявил липовое приглашение на лечение в Киеве.

Ночью в пункт пропуска «Бачевск» пешком прибыл гражданин РФ. Во время пограничного контроля у охранников границы возникли сомнения в подлинности предоставленного иностранцем приглашения на лечение, выданное одним из медицинских заведений г. Киев. В ходе общения с правоохранителями мужчина признался, что данное приглашение он приобрел в РФ в интернете за 6000 российских рублей.

При составлении документов об отказе в пересечении государственной границы, чтобы все же попасть в Украину, а также непривлечение к уголовной ответственности, иностранец предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 10 000 рос. рублей.

Правоохранители задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды. В Нацполицию пограничники направили сообщение по признакам уголовных преступлений, ответственность за которое предусмотрена ст. ст. 358, 369 УК Украины.

Также россиянину пограничники запретили въезд в Украину на 3 года.