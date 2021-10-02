В Сумах перебросили 5 млн с ремонта сквера «Садко»

На ней рассматривают городской бюджет на 2022 год. Среди поправок, которые принимаются прямо сейчас, проскочило перенесение 5 млн грн с капитального ремонта сквера возле фонтана «Садко» на капитальный ремонт сквера возле МЦ «Романтика». Депутаты проголосовали за нее.
Получается, что цена «Романтики» продолжает расти для громады. Уже больше 60 млн грн.
Напомним: в октябре фирма «Федорченко» выиграла тендер на капремонт сквера «Садко» на 15 млн грн.
На сессию Сумского городского совета, которая состоится 27 октября, выносится вопрос «О прекращении деятельности коммунального учреждения «Сумской городской центр досуга...
1 октября прошел тендер на «Капитальный ремонт объекта благоустройства-сквера «Садко» в г. Сумы»....