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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30375

В Сумах перебросили 5 млн с ремонта сквера «Садко»

Сегодня, 26 января, проходит сессия Сумского горсовета.

На ней рассматривают городской бюджет на 2022 год. Среди поправок, которые принимаются прямо сейчас, проскочило перенесение 5 млн грн с капитального ремонта сквера возле фонтана «Садко» на капитальный ремонт сквера возле МЦ «Романтика». Депутаты проголосовали за нее.

Получается, что цена «Романтики» продолжает расти для громады. Уже больше 60 млн грн.

Напомним: в октябре фирма «Федорченко» выиграла тендер на капремонт сквера «Садко» на 15 млн грн.

Общество МЦ «Романтика» Сквер Садко
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