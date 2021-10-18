В Сумах за 10 дней зафиксировано больше 2 тысяч случаев превышений скорости

Расположение приборов контроля «КАСКАД»:
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора на ул. Люблинская.
- ул. Харьковская, 96, направления прибора на ул. Сергея Табалы.
- ул. Героев Сумщины, 10, направления прибора на ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора на площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20, направления прибора на ул. Ивана Харитоненко.
Размер штрафа?
340 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 1700 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, сообщает патрульная полиция Сумской области.
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