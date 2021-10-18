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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:38318

В Сумах за 10 дней зафиксировано больше 2 тысяч случаев превышений скорости

С 8 по 17 октября на автомобильных дорогах Сум приборами фиксации правонарушений, работающих в автоматическом режиме, зафиксировано 2120 фактов превышения установленных ограничений скорости движения.

Расположение приборов контроля «КАСКАД»:

- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора на ул. Люблинская.

- ул. Харьковская, 96, направления прибора на ул. Сергея Табалы.

- ул. Героев Сумщины, 10, направления прибора на ул. Гагарина.

- ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора на площадь Независимости.

- ул. Героев Крут, 20, направления прибора на ул. Ивана Харитоненко.

Размер штрафа?

340 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 1700 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, сообщает патрульная полиция Сумской области.

Право Превышение скорости
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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