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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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За 5 месяцев 9 тысяч случаев превышения скорости зафиксировали камеры в Сумах

Около 9 000 нарушений установленных ограничений скорости движения зафиксировали приборы фиксации правонарушений, работающих в автоматическом режиме в областном центре с 8 октября 2021 года.

Около половины указанных нарушений были зафиксированы двумя приборами на улице Героев Сумщины.

Напомним, что с 21 февраля на автомобильных дорогах областного центра заработали два дополнительных прибора фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Расположение приборов контроля "КАСКАД":

- ул. Вячеслава Чорновола (возле Засумской, 99) направление направления прибора ул. Люблинская.

- ул. Харьковская, 96 направление прибора ул. Сергея Табалы.

- ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора ул. Гагарина.

- ул. Героев Сумщины, 27 направление прибора площадь Независимости.

- ул. Героев Крут, 20 направление прибора ул. Ивана Харитоненко;

-  ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;

- ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.

Каков размер штрафа?

340 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 1700 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Право ПДД Превышение скорости
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