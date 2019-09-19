За 5 месяцев 9 тысяч случаев превышения скорости зафиксировали камеры в Сумах

Около половины указанных нарушений были зафиксированы двумя приборами на улице Героев Сумщины.
Напомним, что с 21 февраля на автомобильных дорогах областного центра заработали два дополнительных прибора фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Расположение приборов контроля "КАСКАД":
- ул. Вячеслава Чорновола (возле Засумской, 99) направление направления прибора ул. Люблинская.
- ул. Харьковская, 96 направление прибора ул. Сергея Табалы.
- ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27 направление прибора площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20 направление прибора ул. Ивана Харитоненко;
- ул. Героев Крут, 1/3, направление направления прибора ул. Ивана Сирко;
- ул. Кондратьева, 129, направление направления прибора ул. Прокофьева.
Каков размер штрафа?
340 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 1700 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
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