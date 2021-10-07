Сумчан запрошують долучитися до відзначення першого Всеукраїнського Дня відповідальності людини Цього року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини», який буде відзначатись щорічно 19 жовтня.

Що це за день і яка його мета?

Всеукраїнський День відповідальності людини – державне свято України, яке, починаючи з 2021 року, відзначатиметься щороку 19 жовтня у день народження всесвітньо відомого українця, економіста, благодійника Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».

Метою відзначення є якісне перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності, а також вшанування пам’яті великого українця. Ініціатива встановлення Всеукраїнського дня відповідальності людини належить Фонду родини Богдана Гаврилишина.

Яка історія виникнення Дня відповідальності людини?

Богдан Гаврилишин, працюючи на світовому рівні як член Наглядової ради Міжнародної академії мистецтва та науки, ще на початку 2010-х дійшов висновку, що однією з передумов виконання Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, є усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства також й індивідуальної відповідальності на всіх рівнях. У 2014 році професор створив змістовний та лаконічний документ – «Декларація відповідальності людини», у 15 пунктах якої відобразив різні рівні відповідальності, від особистої до відповідальності на рівні країни та світу. Вони можуть стати дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства.

Як можна долучитися до відзначення Дня відповідальності людини у 2021 році?

Інформаційно:

Просимо посприяти поширенню інформації про відзначення 19 жовтня Всеукраїнського Дня відповідальності людини. Поширити інформацію можна на медіа ресурсах, сторінках у соціальних мережах, в групах чи чатах, персональних сторінках та ін. Будемо вдячні за згадку Фонду родини Богдана Гаврилишина - ініціатора встановлення такого дня в Україні. Наш сайт: https://bhfamily.org , соціальні мережі: Facebook , Instagram та Twitter .

Також пропонуємо наступні активності на особистому рівні, для організацій і громад:

На особистому рівні:

Інтернет-флешмоб “Я – відповідальність”. У День відповідальності людини 19 жовтня розкажіть у соціальних мережах про те, що для вас особисто означає слово “відповідальність”, та яким своїм відповідальним вчинком пишаєтесь найбільше #я_відповідальність #ДеньВідповідальності

Інтернет-флешмоб “5 відповідальних друзів”. Напишіть в соцмережах пост, в якому тегніть 5 (можна більше) своїх найбільш відповідальних друзів. Розкажіть, чому ви їх такими вважаєте, тим самим передаючи естафету далі. Так ми познайомимо усіх відповідальних людей країни між собою. #дію_відповідально #ДеньВідповідальності

На рівні організацій:

Сформулюйте для вашої організації список з відповідальних дій, які плануєте спільно з командою зробити впродовж наступного року. Уявіть, з яким задоволенням ви будете писати свій річний звіт, знаючи скільки відповідальних дій уже зроблено.

Якщо ви вже цьогоріч зробили достатньо відповідальних дій – не соромтесь розповісти і, навіть, прозвітувати про них публічно. Можливо, саме ваш приклад вмотивує інших!

19 жовтня у День відповідальності людини діліться у соцмережах інформацією про відповідальні дії і майбутні плани вашої організації, а також тим, що для вас/вашої організації означає слово “відповідальність”. Додавайте хештег #ДеньВідповідальності та #дію_відповідально.

Будемо раді, якщо затегаєте у своїх постах Фонд родини Богдана Гаврилишина (ми у Facebook, Instagram та Twitter). Так ми зможемо прочитати історії відповідальних ініціатив і надихнути інші організації на відповідальні дії.

На рівні громад:

19 жовтня у День відповідальності людини діліться у соцмережах інформацією про відповідальні дії і майбутні плани вашої громади, а також тим, що для вас означає слово “відповідальність”. Додавайте хештеги #ДеньВідповідальності #дію_відповідально, тегайте Фонд родини Богдана Гаврилишина (ми у Facebook , Instagram та Twitter ).

Також можна організувати одну з пропонованих нижче активностей. Ми не обмежуємо вас цими ідеями, а надихаємо подумати над активностями, які могли б об’єднати громаду навколо теми відповідальності:

Плогінг на 1.5 км. Плогінг – поєднання екологічного та фітнес рухів, що полягає в бігу у неквапливому темпі зі збиранням сміття вздовж свого маршруту. У реалізації даної активності закладається одразу кілька пунктів Декларації відповідальності людини, крім того, даний рух є прогресивною альтернативою традиційних “суботників”. 1,5 км – це символічна відстань, де кожні 100 метрів = одному з 15 пунктів Декларації.

Закладення капсули часу. Хто не бажає вписати своє ім’я в історію? Ми буквально пропонуємо це зробити. Які зміни в державі/громаді ви б хотіли побачити за наступні 5 років, та який вклад особисто ви готові зробити для реалізації цих змін. Опишіть їх та помістіть в “капсулу часу”. Капсула закладається на 5 років.

Давайте надихати один одного на відповідальні дії і підтримувати вогонь позитивних змін через власні маленькі та великі кроки!

І важливо пам’ятати, що кожен день – це день відповідальних дій! І хай 19 жовтня стане для вас тим днем у році, коли ви похвалите себе за кожен прояв своєї особистої відповідальності.

