Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго» На сайте мэрии опубликованы графики включения отопления «Сумытеплоэнерго».

Отопительный сезон в жилом фонде начинается сегодня, 18 октября. Полное разворачивание мощностей планируется за 7 дней. Графики здесь.

Напомним: у КСПУ пока нет договора с «Сумыгазом» на поставки газа, так что и графиков пока тоже нет…