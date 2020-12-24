Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»

Отопительный сезон в жилом фонде начинается сегодня, 18 октября. Полное разворачивание мощностей планируется за 7 дней. Графики здесь.
Напомним: у КСПУ пока нет договора с «Сумыгазом» на поставки газа, так что и графиков пока тоже нет…
С 11 октября в Сумах начнут включение отопления в социальной сфере....
Сегодня, 6 октября, до 17:00 все юридические вопросы по реструктуризации долга за транспортировку газа и теплоснабжения в зоне обслуживания КСПУ...
Несмотря на то, что ситуация на АО «Сумское НПО» остается стабильно тяжелой и включение тепла на территории КСПУ каждый год...
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела тариф на отопление и горячую воду для ООО...
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для...