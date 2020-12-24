Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58389

Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»

На сайте мэрии опубликованы графики включения отопления «Сумытеплоэнерго».

Отопительный сезон в жилом фонде начинается сегодня, 18 октября. Полное разворачивание мощностей планируется за 7 дней. Графики здесь.

Напомним: у КСПУ пока нет договора с «Сумыгазом» на поставки газа, так что и графиков пока тоже нет…

Общество Отопление
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября
11.10.2021 09:28

В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября

С 11 октября в Сумах начнут включение отопления в социальной сфере....

Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие
06.10.2021 10:15

Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие

Сегодня, 6 октября, до 17:00 все юридические вопросы по реструктуризации долга за транспортировку газа и теплоснабжения в зоне обслуживания КСПУ...

Перемычка между ТЭЦ и КСПУ Сумам уже не нужна?
05.10.2021 17:54

Перемычка между ТЭЦ и КСПУ Сумам уже не нужна?

Несмотря на то, что ситуация на АО «Сумское НПО» остается стабильно тяжелой и включение тепла на территории КСПУ каждый год...

«Сумытеплоэнерго» изменит тариф после заключения договоров с потребителями
30.12.2020 19:11

«Сумытеплоэнерго» изменит тариф после заключения договоров с потребителями

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела тариф на отопление и горячую воду для ООО...

С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан
24.12.2020 20:31

С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для...

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 488 человек (подробности)
Сегодня 09:33
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 13:58
В Сумах за 10 дней зафиксировано больше 2 тысяч случаев превышений скорости
Сегодня 13:38
Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жителей Сумщины более 100 000 гривен
Сегодня 13:22
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:56
Сумские ориентировщики отличились в столице
Сегодня 12:17
В Сумах за убийство дали 9 лет. Прокуратура считает, что мало
Сегодня 11:52
Мэр Сум обещает, что тарифы на тепло в Сумах останутся прежними
Сегодня 11:41
За неделю на Сумщине зарегистрировано 4818 опасных событий
Сегодня 11:14
На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей
Сегодня 11:03
У сумчанина в спортзале украли 15 000 гривен
Сегодня 10:49
Чиновника Сумской мэрии подозревают в управлении авто в нетрезвом состоянии
Сегодня 10:45
view counter
view counter

Статьи

Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
Сегодня 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 18.45; 20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.