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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10297

За месяц сумские водители 4700 раз попались с нарушением скорости на дорогах

Около 4 700 фактов превышения установленных ограничений скорости движения зафиксировали приборы фиксации правонарушений, работающих в автоматическом режиме в областном центре с 8 октября.

Отметим, что почти 2800 указанных нарушений были зафиксированы двумя приборами на улице Героев Сумщины.

Расположение приборов контроля "КАСКАД":

- ул. Вячеслава Чорновола (возле ул. Засумская, 99) направление прибора на ул. Люблинская;

- ул. Харьковская, 96 направление прибора на ул. Сергея Табалы;

- ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора на ул. Гагарина.

- ул. Героев Сумщины, 27 направление прибора на площадь Независимости.

- ул. Героев Крут, 20 направление прибора на ул. Ивана Харитоненко.

Каков размер штрафа?

- 340 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 1700 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч;

- штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента нарушения.

Право Превышение скорости
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