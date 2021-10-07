Леру Сумского убрали из санкционного списка "воров в законе" Совет нацбезопасности и обороны признал, что ошибочно причислил некоторых людей в список уголовных авторитетов, в отношении которых введены санкции.

Об этом 15 октября на брифинге по итогам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

"Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решении СНБО которые готовились ранее, были умышленные ли бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили", - рассказал он.

Речь идет о санкционном списке, который СНБО утвердил в мае в отношении лиц, имеющих статус "вор в законе". Под санкции попали 557 авторитетов.

Стали известны имена и фамилии 108 человек, по которым Совет национальной безопасности и обороны исправлял ошибки в санкционных списках, сообщает Цензор.нет. Третьим в данном списке идет Лысенко Сергей, 1954 г.р., гражданин Украины, более известный как Лера Сумской.