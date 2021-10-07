Сумские баскетболисты взяли реванш у слобожанцев Сегодня, 17 октября, в Сумах БК СумДУ принимал Прометей-2-ДДТУ с Днепропетровщины.

Повторная игра 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге прошла в манеже СумГУ.

После вчерашнего поражения сегодня наши смотрелись получше, почти все время ведя в счёте. В итоге победа 76:63.