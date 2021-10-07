Альянс в Сумах проиграл аутсайдеру Сегодня, 17 октября, в Сумах липоводолинский Альянс принимал Ужгород.

Вторая команда первой лиги принимала последнюю, но по игре этого не скажешь. Правда, и судья постарался: два пенальти в ворота Альянса и удаление нашего игрока. На 14 минуте гости открыли счёт с пенальти после сомнительного момента в штрафной. На 27 минуте ошибка привела ко второму голу в ворота Альянса. Но спустя минуту наши отыгрались: тоже с пенальти забил Шмыгальский.

На 57 минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Пиднебенного. А на 66 минуте ещё один пенальти реализовали Ужгороде. В конце матча нашим удалось отыграть ещё один мяч - Ярослав Сидоренко. Были ещё моменты, но 2:3.