На Сумщине СБУ обезвредила преступную группировку, которая координировалось иностранным кланом «воров в законе» В ходе масштабной спецоперации в Сумской области нейтрализована криминальная группировка, в который входило около 50 человек.

Установлено, что злоумышленники координировали «воры в законе» так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ.

Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих «ячеек».

Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и «выбивали» из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение воровской «кассы».

Кроме того, злоумышленники использовали полученные «прибыли» для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также распространение там преступного влияния.

Во время следственных действий по местам пребывания участников группы, правоохранители обнаружили:

- средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности,

- отмычки,

- «долговые» расписки потерпевших, из которых злоумышленники требовали деньги.

По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по:

- ч. 2 ст. 189 (вымогательство),

- ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия),

- ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и оперативным блоком Государственного учреждения «Сумская исправительная колония № 116» под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.