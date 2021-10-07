На Сумщине очередной коронавирусный рекорд За сутки от COVID-19 в области умерли 29 человек.

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 749 человек (Конотопский р-н - 69, Ахтырский р-н - 127, Роменский р-н - 92, Сумской р-н - 353, Шосткинский р-н - 108).

По состоянию на 16 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 92 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1591 летальный случай, за прошедшие сутки - 29 (Конотопский р-н - 2, Ахтырский р-н - 12, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 7, Шосткинский р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 81 693 человек, из них за минувшие сутки - 283 (Конотопский р-н - 38, Ахтырский р-н - 76, Роменский р-н - 40, Сумской р-н - 124, Шосткинский р-н - 5).