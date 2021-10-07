В Глухове в аварии пострадали четверо

Происшествие произошло 15 октября, около семи часов утра, по ул. Покровский в городе Глухов.
Как предварительно установили работники полиции, 24-летний водитель автомобиля Ауди допустил съезд в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и трое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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