В Глухове в аварии пострадали четверо Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмирован водитель и трое пассажиров.

Происшествие произошло 15 октября, около семи часов утра, по ул. Покровский в городе Глухов.

Как предварительно установили работники полиции, 24-летний водитель автомобиля Ауди допустил съезд в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и трое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.