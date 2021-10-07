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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:33217

В Глухове в аварии пострадали четверо

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмирован водитель и трое пассажиров.

Происшествие произошло 15 октября, около семи часов утра, по ул. Покровский в городе Глухов.

Как предварительно установили работники полиции, 24-летний водитель автомобиля Ауди допустил съезд в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и трое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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