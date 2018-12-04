В сумских школах каникулы начнутся на неделю раньше С 18 октября в сумских школах начнутся каникулы.

Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, было принято решение начать каникулы раньше, чтобы попытаться разорвать цепочки заболеваний коронавирусом. К тому же перед каникулами будут длинные выходные с 14 по 17 октября.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил подумать над продолжением каникул на неделю или возможном начале дистанционного обучения.