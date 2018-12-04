В сумских школах каникулы начнутся на неделю раньше

Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.
По ее словам, было принято решение начать каникулы раньше, чтобы попытаться разорвать цепочки заболеваний коронавирусом. К тому же перед каникулами будут длинные выходные с 14 по 17 октября.
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