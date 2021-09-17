В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября

Об этом во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
- Сегодня будет заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - анонсировал мэр. – И с сегодняшнего дня мы полностью включаем социальную сферу. Подключаем детсады, потому что ждать обращений от директоров сегодня уже не нужно. Вы сами видите, какая ситуация сейчас с температурным графиком. Включаем детсады, больницы. Уже 12 октября у нас все должно работать.
Также он предложил начать отопительный сезон во всем городе с 15 октября.
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