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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:17332

Зимние каникулы у сумских школьников начнутся на Рождество

Зимние каникулы в заведениях общего среднего образования Сумской городской территориальной громады начнутся на Рождество по григорианскому календарю.

Будут отдыхать школьники с 25 декабря по 9 января.

Каникулы начнутся во всех школах громады одновременно.

Для того чтобы вакации были веселыми и полезными, педагоги советуют учащимся помнить о безопасном поведении: соблюдать правила дорожного движения, противопожарную безопасность, поведение на водоемах, обращение со взрывоопасными предметами и противоэпидемические правила, связанные с распространением острой респираторной болезни COVID- 19.

Общество Каникулы
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