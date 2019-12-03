Зимние каникулы у сумских школьников начнутся на Рождество

Будут отдыхать школьники с 25 декабря по 9 января.
Каникулы начнутся во всех школах громады одновременно.
Для того чтобы вакации были веселыми и полезными, педагоги советуют учащимся помнить о безопасном поведении: соблюдать правила дорожного движения, противопожарную безопасность, поведение на водоемах, обращение со взрывоопасными предметами и противоэпидемические правила, связанные с распространением острой респираторной болезни COVID- 19.
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