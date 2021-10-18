На Сумщине школы в 5 громадах не ушли на каникулы с 18 октября

Виктория Гробова отметила, что процент вакцинации педагогов в этих громадах следующий: Боромлянская - 82%, Знобь-Новгородская - 85%, Коровинская - 90%, Середина-Будская - 85% и Тростянецкая - 92%. Кстати, в Тростянецкой громаде руководитель отдела образования тоже не вакцинирован.
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, заслушав каждую громаду, отметил, что Сумщина по всем показателям уже в «красной зоне». Но отдельные громады не только не усиливают противоэпидемические мероприятия, но и не следуют рекомендациям областной комиссии ТЭБ и ЧС. Это недопустимо в нынешней ситуации. COVID-19 несет смертельную угрозу как педагогам, так и ученикам.
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