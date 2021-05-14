На Сумщине за вымогательство и получение взятки будут судить налоговика Сумской областной прокуратурой 24 мая утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного ревизора-инспектора отдела фактических проверок управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области, который требовал и получил неправомерную выгоду (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный чиновник требовал у физического лица-предпринимателя 5 тыс. грн за неприменение штрафных санкций за якобы обнаруженные во время фактической проверки нарушения установленного порядка оборота подакцизных товаров. Правоохранители задержали налоговика 26 февраля 2021 года после получения оговоренной суммы.

Противоправную деятельность лица прекращено Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.