На Сумщине за вымогательство и получение взятки будут судить налоговика

По данным следствия, указанный чиновник требовал у физического лица-предпринимателя 5 тыс. грн за неприменение штрафных санкций за якобы обнаруженные во время фактической проверки нарушения установленного порядка оборота подакцизных товаров. Правоохранители задержали налоговика 26 февраля 2021 года после получения оговоренной суммы.
Противоправную деятельность лица прекращено Государственным бюро расследований, расположенным в г. Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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