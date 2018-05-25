В Сумах состоялось первое заседание Молодежного совета Состоялось первое заседание Молодежного совета при городском совете.

На первом заседании Молодежного совета был избран руководящий состав этого органа. Главой стал Артем Бондарев, заместителем - Марина Уткина, а секретарем Юлия Погребная. Общаться с медиа и выражать официальную позицию Молодежного совета будет пресс-секретарь Анна Мельник.