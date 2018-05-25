В Сумах состоялось первое заседание Молодежного совета

На первом заседании Молодежного совета был избран руководящий состав этого органа. Главой стал Артем Бондарев, заместителем - Марина Уткина, а секретарем Юлия Погребная. Общаться с медиа и выражать официальную позицию Молодежного совета будет пресс-секретарь Анна Мельник.
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Відділ у справах молоді та спорту повідомляє, що рішенням Сумської міської ради від 19 травня 2021 року №1059-МР «Про створення...
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