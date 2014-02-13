Во двор к глуховчанам забрели волки Взрослых волка и волчицу увидели рядом с собой хозяева частного подворья на окраине Глухова.

Об этом рассказали ВШ местные жители, ставшие свидетелями происшествия. Речь идет о довольно населенном жилом массиве, до ближайшего поля и леса - далековато. Поэтому появление диких зверей на собственном дворе стало для семьи глуховчан настоящим шоком. Два волка крупных размеров уверенно чувствовали себя, подойдя к людям и их жилищам. Хозяин мгновенно отреагировал на незваных гостей, сообщил в полицию. На место прибыли охотники и застрелили животных. Жители Глухова уверены, что волчью пару привел из леса в город голод: таким образом, хищники пытались найти у людей подкормку.