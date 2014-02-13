На севере Сумщины охотники похвастались, что убили трех волков (фото)

Как пишет pivnich.news, уже несколько недель из самой Середины-Буды, из сел городской ОТГ, Знобь-Новгородской ОТГ, поступают известия, что волки наносят вред, «вырезают» домашних животных, а в лесу – молодняк косуль. В частности, жители Жихова обратились за помощью к руководству Знобь-Новгородской ОТГ, депутатов...
Депутат Знобь-Новгородского поселкового совета, руководитель частного охотничьего общества «Бор» Сергей Барканов и заместитель главы Знобь-Новгородской ОТГ Николай Жоров оперативно отреагировали на обращение избирателей и организовали облавную охоту на волков, к которой привлекли охотников из соседней, Дружбовской ОТГ.
Конец вылазкам хищных животных положили члены Дружбовской первичной ячейки Ямпольской районной организации УООР.
Из пяти окруженных серых точными выстрелами наказали троих.
Напомним: 11 месяцев назад сообщалось об убийстве одного волка на Ямпольщине.
Взрослых волка и волчицу увидели рядом с собой хозяева частного подворья на окраине Глухова....
В Шосткинском районе проблема - волки подходят к населенным пунктам, нападают на домашнюю живность. Местные жители напуганы.... 2