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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:38123

На севере Сумщины охотники похвастались, что убили трех волков (фото)

Волков, терроризировавших жителей Середина-Будщины и Новгород-Сиверщины, наказали охотники.

Как пишет pivnich.news, уже несколько недель из самой Середины-Буды, из сел городской ОТГ, Знобь-Новгородской ОТГ, поступают известия, что волки наносят вред, «вырезают» домашних животных, а в лесу – молодняк косуль. В частности, жители Жихова обратились за помощью к руководству Знобь-Новгородской ОТГ, депутатов...

Депутат Знобь-Новгородского поселкового совета, руководитель частного охотничьего общества «Бор» Сергей Барканов и заместитель главы Знобь-Новгородской ОТГ Николай Жоров оперативно отреагировали на обращение избирателей и организовали облавную охоту на волков, к которой привлекли охотников из соседней, Дружбовской ОТГ.

Конец вылазкам хищных животных положили члены Дружбовской первичной ячейки Ямпольской районной организации УООР.

Из пяти окруженных серых точными выстрелами наказали троих.

Напомним: 11 месяцев назад сообщалось об убийстве одного волка на Ямпольщине.

Общество Волки
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