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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:32517

В Сумах фура спровоцировала тройное ДТП (видео)

Три автомобиля попали в ДТП в Сумах - патрульные составили админматериал.

На линию 102 поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Героев Крут.

На месте ДТП инспекторы установили, что 33-летний водитель грузового автомобиля DAF при перестроении в соседнюю полосу для движения не предоставил преимущества в движении транспортному средству Geely, водитель которого двигался в попутном направлении, и допустил с ним столкновение. В дальнейшем водитель автомобиля Geely, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с транспортным средством Suzuki.

К счастью, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя DAF админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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