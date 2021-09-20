Речь идет о мужчине, который по известной схеме обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов США. Событие произошло 30 сентября в с. Солнечное Ахтырского района. Неизвестный позвонил местному жителю, представившись полицейским, сообщил, что его сын попал в ДТП, поэтому на лечение срочно нужны средства. Пенсионер заверил, что готов отдать все сбережения, а это 12 000 долларов США. Псевдополицейский согласился забрать средства, якобы передать на лечение. Только после передачи денег пенсионер позвонил сыну, чтобы узнать, как его самочувствие, и понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию. Правоохранители оперативно разыскали и задержали афериста. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Днепропетровской области.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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