На Сумщине взяли под стражу гастролера, который обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов По ходатайству следователя и прокурора Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 1 октября подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 181 тыс. грн.

Речь идет о мужчине, который по известной схеме обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов США. Событие произошло 30 сентября в с. Солнечное Ахтырского района. Неизвестный позвонил местному жителю, представившись полицейским, сообщил, что его сын попал в ДТП, поэтому на лечение срочно нужны средства. Пенсионер заверил, что готов отдать все сбережения, а это 12 000 долларов США. Псевдополицейский согласился забрать средства, якобы передать на лечение. Только после передачи денег пенсионер позвонил сыну, чтобы узнать, как его самочувствие, и понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию. Правоохранители оперативно разыскали и задержали афериста. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Днепропетровской области.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.