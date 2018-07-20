В Сумах будет вода с хлором

С сегодняшнего дня по пятницу, 8 октября, КП «Горводоканал» будет выполнять работы по очистке и промывке резервуаров чистой воды Тополянской насосной станции.
В связи с выполнением профилактических работ вода временно может иметь запах хлора у жителей домов района Веретеновка, Курского микрорайона, с. Песчаное, ул. Тополянская, Юрия Ветрова, Скрябина и прилегающих к ним.
Отметим, перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
Промывка резервуаров чистой воды на водонасосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.
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