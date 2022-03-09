У Сумах водоканал проводить профілактику - вода може мати запах хлору

Роботи з очистки, промивання та дезінфекції резервуарів чистої води Лепехівської водонасосної станції триватимуть до 27 травня.
У зв’язку з виконанням профілактичних робіт вода тимчасово може мати запах хлору в оселях мешканців районів Добровільної, автовокзалу, с. Ганнівка, а також вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський шлях, Степана Бендери, Іллінська, В’ячеслава Чорновола та прилеглих до них.
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