У Сумах водоканал проводить профілактику - вода може мати запах хлору Подовжено роботи з промивки резервуарів Лепехівського водозабору.

Роботи з очистки, промивання та дезінфекції резервуарів чистої води Лепехівської водонасосної станції триватимуть до 27 травня.

У зв’язку з виконанням профілактичних робіт вода тимчасово може мати запах хлору в оселях мешканців районів Добровільної, автовокзалу, с. Ганнівка, а також вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський шлях, Степана Бендери, Іллінська, В’ячеслава Чорновола та прилеглих до них.