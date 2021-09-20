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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:25168

В Сумах вакцинировано больше 90% педагогов

Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Татьяна Дрыга.

По ее словам, продолжается просветительская работа по вакцинации от коронавируса работников заведений образования. Всего вакцинировано 5549 человек, что составляет 90,7%.

Общество Вакцинация
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