В Сумах вакцинировано больше 90% педагогов Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления образования Татьяна Дрыга.

По ее словам, продолжается просветительская работа по вакцинации от коронавируса работников заведений образования. Всего вакцинировано 5549 человек, что составляет 90,7%.