В Сумах вакцинировано больше 90% педагогов

По ее словам, продолжается просветительская работа по вакцинации от коронавируса работников заведений образования. Всего вакцинировано 5549 человек, что составляет 90,7%.
По словам замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галины Хометы, сейчас в области активных больных коронавирусной инфекцией - 3047 человек....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Статистику предоставила сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
На Сумщине 14 учреждений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение 23 сентября....
Все пациенты, которые сейчас в больницах Сумщины подключены к аппарату ИВЛ, были не вакцинированы против COVID-19....