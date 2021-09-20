Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Андрея Самбура

На вид разыскиваемому 40-45 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо круглое.
Был одет в темно-серую куртку, зеленую кофту и черные штаны. Обут в темно-синие кроссовки.
Полиция обращается к гражданам с просьбой срочно сообщить любую информацию, которая поможет установить местонахождение Самбура Андрея Леонидовича.
Контракты для связи: Сумское районное управление полиции, г. Сумы, ул. Первомайская, 21. Телефоны: (0542) -66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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