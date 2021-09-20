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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:14152

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Андрея Самбура

Сумским районным управлением полиции устанавливается местонахождение 41-летнего жителя областного центра, который 29 сентября, около 5:00 утра, ушел из дома по улице Садовой и до сих пор не вернулся.

На вид разыскиваемому 40-45 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо круглое.

Был одет в темно-серую куртку, зеленую кофту и черные штаны. Обут в темно-синие кроссовки.

Полиция обращается к гражданам с просьбой срочно сообщить любую информацию, которая поможет установить местонахождение Самбура Андрея Леонидовича.

Контракты для связи: Сумское районное управление полиции, г. Сумы, ул. Первомайская, 21. Телефоны: (0542) -66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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