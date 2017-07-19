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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:22227

В Сумах не работает GPS-мониторинг коммунального транспорта

Сегодня, 3 октября, с утра не отображается GPS-мониторинг коммунального транспорта.

Как сообщает КП «Электроавтотранс», весь коммунальный транспорт работает в линии в соответствии с графиками и по расписанию выходного дня.

О проблемах с некорректным отображением данных на электронной карте приложения и на сайте gps.sumy.ua уже сообщено провайдеру. Сейчас ведутся работы по выяснению причин и устранению неисправностей.

Что интеерсно, некоторые маршрутки отображаются: 63 из более, чем 300, которые должны выходить на рейсы...

Общество GpS-мониторинг
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