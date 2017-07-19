В Сумах не работает GPS-мониторинг коммунального транспорта

Как сообщает КП «Электроавтотранс», весь коммунальный транспорт работает в линии в соответствии с графиками и по расписанию выходного дня.
О проблемах с некорректным отображением данных на электронной карте приложения и на сайте gps.sumy.ua уже сообщено провайдеру. Сейчас ведутся работы по выяснению причин и устранению неисправностей.
Что интеерсно, некоторые маршрутки отображаются: 63 из более, чем 300, которые должны выходить на рейсы...
Об этом сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в мэрии....
9 апреля в Конотопе под председательством первого заместителя городского головы Тараса Омельченко состоялось заседание городской комиссии по контролю за соблюдением...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Мониторинг транспорта»....
Городские власти снова обещают разрывать договора с нерадивыми перевозчиками....
Сегодня, 19 июля, в сети появилось первая пробную версию Android-приложения GPS-мониторинга за сумскими маршрутками....