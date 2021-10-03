На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 334 человек COVID-19 подтвердили у 334 человек (Конотопский р-н - 34, Ахтырский р-н - 117, Сумской р-н - 163, Шосткинский р-н - 20).

По состоянию на 3 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 84 582 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1436 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79304 человек, из них за минувшие сутки - 40 (Сумской р-н - 36, Шосткинский р-н -4).