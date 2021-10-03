На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 334 человек

По состоянию на 3 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 84 582 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1436 летальных случая, за минувшие сутки - 2 (Сумской р-н - 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79304 человек, из них за минувшие сутки - 40 (Сумской р-н - 36, Шосткинский р-н -4).
COVID-19 подтвердили у 338 человек (Конотопский р-н - 46, Ахтырский р-н - 41, Роменский р-н - 18, Сумской р-н -...
Об этом во время совещания сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко....
COVID-19 подтвердили у 454 человек (Конотопский р-н - 88, Ахтырский р-н - 47, Роменский р-н - 57, Сумской р-н -...
По словам замначальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галины Хометы, сейчас в области активных больных коронавирусной инфекцией - 3047 человек....
COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н - 34, Ахтырский р-н - 131, Роменский р-н - 35, Сумской р-н -...