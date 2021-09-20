На Сумщине полицейские нашли водителя авто, который сбил мопедиста-подростка и скрылся с места ДТП

Как предварительно установили сотрудники полиции, на пересечении двух улиц произошло столкновение автомобиля, вероятной марки УАЗ, с мопедом «Альфа» под управлением несовершеннолетнего. После чего водитель легковушки быстро скрылся с места происшествия.
В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний пассажир двухколесным транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установили свидетелей данного происшествия и оперативно вышли на след беглеца. Его нашли уже дома. Им оказался местный житель села.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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